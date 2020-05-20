ارتفاع حصيلة كورونا في غانا إلى 6096 إصابة مؤكدة

كشفت وزارة الصحة في غانا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 6096، إثر تسجيل 178 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة : إنه تم تسجيل 1754 حالة شفاء، و31 حالة وفاة.