الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن هناك سوق هائلة وفرص متنامية في مصر وأفريقيا

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي محاور الرؤية الأفريقية لقضايا القارة والاتحاد الأفريقي وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين مجموعة العشرين وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس السيسي أن تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في القارة الأفريقية تشكل جزءًا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظرًا لأثرها الإيجابي والعابر لقطاعات الدولة لما يصاحبها من زيادة في فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات فضلا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل.

وأضاف السيسي أن الدول الأفريقية تتمتع بإمكانات وقدرات هائلة تؤهلها حال توظيفها على الوجه الأمثل لتكون في مصاف القوى الاقتصادية الصاعدة.

ولفت إلى أن دول القارة حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحوكمة.

وتابع لديكم في مصر وأفريقيا سوق هائل وفرص متنامية متاحة، جاء ذلك خلال قمة مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

ويشارك الرئيس السيسي في أعمال مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا الذي يعقد في برلين بمشاركة عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا وعدد من المنظمات الدولية.

وتهدف مبادرة قمة العشرين وأفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.