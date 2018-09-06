إحراق مبنى محافظة البصرة العراقية ومقر منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري
GMT 09:32 2018 الأربعاء ,15 آب / أغسطستركيا ترفض مجددًا الافراج عن القس الأميركي
GMT 00:29 2018 السبت ,11 آب / أغسطسالتلفزيون الرسمي السوري يعلن ان الدفاعات الجوية تصدت لهدف معاد اخترق الأجواء غربي دمشق
GMT 22:40 2018 الإثنين ,30 تموز / يوليوواشنطن تدين العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا
GMT 13:18 2018 الخميس ,26 تموز / يوليووصول المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف إلى قصر بعبدا
GMT 16:01 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليوترامب يؤكد أن العلاقات الروسية الأميركية تغيرت إلى الأفضل منذ 4 ساعات
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
أرسل تعليقك