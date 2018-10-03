مجلس الوزراء اليمني يحث الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية إلى رفض الأعمال التخريبية

مجلس الوزراء اليمني، يحث الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة.