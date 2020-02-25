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انفجار في ساحة الأمويين في دمشق

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العرب اليوم - انفجار في ساحة الأمويين في دمشق

انفجار
دمشق ـ العرب اليوم

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الثلاثاء إن انفجارا هز ساحة الأمويين في دمشق.وأكدت الوكالة السورية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير ناجم عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة في سيارة بمنطقة الأمويين بدمشق.وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق، إلى أن الانفجار وقع في نفق الأمويين وأصيب شخص واحد حتى اللحظة.

 

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انفجار في ساحة الأمويين في دمشق انفجار في ساحة الأمويين في دمشق



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