فنلندا تعيد فتح حدودها مع الجيران باستثناء السويد
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فنلندا تعيد فتح حدودها مع الجيران باستثناء السويد

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العرب اليوم - فنلندا تعيد فتح حدودها مع الجيران باستثناء السويد

فنلندا تعيد فتح حدودها مع الجيران
هلسنكي - العرب اليوم

أعلنت فنلندا اليوم أنها ستعيد فتح حدودها أمام المسافرين من ست دول مجاورة باستثناء السويد.

وقالت الحكومة إن الزوار من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والدنمارك وأيسلندا يمكنهم السفر إلى فنلندا بدءا من يوم الاثنين ولن يتحتم الخضوع لفترة العزل الذاتي التي تستمر 14 يوما.

وتتعلق التدابير بالحدود البرية بين فنلندا والنرويج وكذلك خدمات الطيران والعبارات بين فنلندا والنرويج وأيسلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وسوف تطبق الاستثناءات على الزوار الذين لديهم منزل أو منزل عطلات في فنلندا أو الذين لديهم أسرة في فنلندا.

ويبلغ تعداد سكان فنلندا نحو 5ر5 مليون نسمة.

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فنلندا تعيد فتح حدودها مع الجيران باستثناء السويد فنلندا تعيد فتح حدودها مع الجيران باستثناء السويد



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