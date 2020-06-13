رئيس الوزراء الباكستاني يرفض إعادة فرض الإغلاق العام في البلاد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم عدم موافقته على إعادة فرض الإغلاق العام في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، غير أنه قرر تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة.

وأوضح عمران خان في تصريحات صحفية اليوم أن الإغلاق الكامل ليس حلاً للأزمة، بل يؤدي إلى حدوث أزمات أخرى تزيد من معدل الفقر والبطالة, مشددًا على عزم حكومته مواصلة تطبيق الإغلاق الذكي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق المصالح التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية، كما سيتم فرض الحظر والإغلاق الكامل في الأحياء التي تظهر فيها حالات الإصابة بالفيروس.