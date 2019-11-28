مكتب الرئاسة اللبنانية اجتماع مالي في بعبدا غدا الجمعة لعرض الأوضاع المالية في البلاد
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مكتب الرئاسة اللبنانية" اجتماع مالي في بعبدا غدا الجمعة لعرض الأوضاع المالية في البلاد"

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العرب اليوم - مكتب الرئاسة اللبنانية" اجتماع مالي في بعبدا غدا الجمعة لعرض الأوضاع المالية في البلاد"

مكتب الرئاسة اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

مكتب الرئاسة اللبنانية" اجتماع مالي في بعبدا غدا الجمعة لعرض الأوضاع المالية في البلاد"

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مكتب الرئاسة اللبنانية اجتماع مالي في بعبدا غدا الجمعة لعرض الأوضاع المالية في البلاد مكتب الرئاسة اللبنانية اجتماع مالي في بعبدا غدا الجمعة لعرض الأوضاع المالية في البلاد



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واشنطن - رولا عبسى

اختارت الممثلة العالمية داكوتا جونسون البالغة من العمر 30 عاما، فستانًا كلاسيكيا من اللونين الأحمر والأسود علي شكل مربعات للظهور به خلال برنامج الين شو ليلة أمس للترويج لفيلمها الجديد. واعتمدت " جونسون " اطلالتها من عروض دور الأزياء العالمية لخريف 2019، فيعتبر المربعات من ابرز علامات الموضة لهذا العام لهذا قررت خطف الأنظار به في آخر ظهور لها. وسر إطلالة " داكوتا " الجذابة هي الاستايلست الخاصة بها كايت يونج واختارت الفستان من دار أزياء اليساندرا ريتش، ونسقت مع إطلالتها حذاء مفتوح باللون الأسود من ألكساندر بيرمان بلغ سعره (375 دولارًا). وتميز الفستان الخاص بجونسون بأكمامه الطويلة مع فتحة الصدر المربعة وبلغ طوله لبعد الركبة، ونسقت معه تسريحة الشعر المنسدل مع المكياج الهادئ المتماشي مع ملامحها الرقيقة. قد يهمك أيضا: داك...المزيد

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