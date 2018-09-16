أميركا تبلغ السفير الفلسطيني بضرورة مغادرة واشنطن

أغلقت السلطات الأمريكية حسابات البنوك، وألغت تصاريح الإقامة الخاصة بالسفير الفلسطيني بواشنطن.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن السلطات الأمريكية طالبت أسرة السفير الفلسطيني حسام زملط بمغادرة أمريكا فورا، رغم أن التأشيرات مستمرة حتى عام 2022.

وأضاف أنه وبعد هذه الإجراءات أصبح مكوث عائلته في أمريكا غير مرغوب فيه، وهم في طريقهم إلى رام الله.

واعتبر زملط هذه الإجراءات بأنها جزء من الهجمة على القيادة الفلسطينية بسبب موقفها الرافض لصفقة القرن، موضحا أنه انتقام من القيادة والسفير زملط حتى استرضاء إسرائيل، وأن الاحتلال الإسرائيلي شريك في هذه الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بشكل هستيري ومتتالي