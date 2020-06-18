قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابين فلسطينيين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال الإسرئيلي اعتقلت: حاتم يوسف الرفاتي من منطق الجبل في مدينة بيت لحم، وبراء إبراهيم شكارنة من بلدة نحالين، وهو طالب جامعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وقامت بتفتيشها.