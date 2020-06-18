قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من محافظة رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مجد البوشي بعد أن حاصرت منزل والده في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، سائد الخطيب أثناء مداهمة منزله في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله.