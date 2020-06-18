سلطات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في بيت لحم أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت خربة علياء في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر، وهدمت منزلاً تعود ملكيته للمواطن سمير أحمد صلاح، بحجة عدم الترخيص.