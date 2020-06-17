قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في القدس المحتلة والضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 8 فلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ليوم بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة واعتقلت فتيين، بعد أن داهمت منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، والدة أسير وشقيقه، و4 فتية آخرين، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وفي السياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي بلدة دورا ومخيم الفوار المؤديين الى الشارع الالتفافي الوصل الى مستوطنة "عتنائيل" جنوب المدينة لتأمين سباق دراجات هوائية للمستوطنين.

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حركة المواطنين على مدخل قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا ما أدى إلى عرقلة حركة المركبات الخارجة من القرية والداخلة إليها.