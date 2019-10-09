الملك محمد السادس يعين أعضاء حكومة العثماني الثانية

عين الملك محمد السادس، قبل قليل، الوزراء الجدد في حكومة سعد الدين العثماني الثانية، التي أصبحت تتكون من 23 وزيرا ووزيرة بالإضافة إلى رئيس الحكومة، وتتشكل من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب التقدم والاشتراكية.

وفيما يلي لائحة أعضاء الحكومة الجديدة، حسب الانتماء السياسي:



حزب العدالة والتنمية:

– سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة.

– المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

– عبد القادر اعمارة: وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

– عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والبيئة.

– جميلة المصلي: وزيرة اتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

– محمد أمكراز: وزير الشغل والإدماج المهني.

– نزهة الوافي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

حزب التجمع الوطني للأحرار:

– محمد بنشعبون: وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

– عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

– مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

– نادية فتاح: وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:

– محمد بن عبد القادر: وزير العدل.

الاتحاد الدستوري:

– الحسين عبيابة: وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.

الحركة الشعبية:

– سعيد أمزازي: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

– نزهة بوشارب: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

شخصيات دون انتماء سياسي:

– عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية.

– ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

– نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

– حسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي.

– محمد الحجوي: الأمين العام للحكومة

– ادريس عويشة: الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي

-خالد آيت الطالب وزير الصحة