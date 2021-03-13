الكونغرس يسعى لاستعادة تفويض استخدام القوة العسكرية من الرئيس
آخر تحديث GMT19:12:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الكونغرس يسعى لاستعادة "تفويض استخدام القوة العسكرية" من الرئيس

العرب اليوم -

العرب اليوم - الكونغرس يسعى لاستعادة "تفويض استخدام القوة العسكرية" من الرئيس

الكونغرس
واشنطن - العرب اليوم

قال مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي يوم الجمعة إنهم سيبدأون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.وقال النائب جريجوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.وقال ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)".

ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس (آذار) تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس. وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن "تفويض استخدام القوة العسكرية" استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.
وأضافت قائلة "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس.وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الكونغرس يسعى لاستعادة تفويض استخدام القوة العسكرية من الرئيس الكونغرس يسعى لاستعادة تفويض استخدام القوة العسكرية من الرئيس



أخبار ذات صلة

GMT 19:00 2021 السبت ,13 آذار/ مارس

تكليف وزير الداخلية الأردني بإدارة وزارة الصحة
العرب اليوم - تكليف وزير الداخلية الأردني بإدارة وزارة الصحة

GMT 17:50 2021 السبت ,13 آذار/ مارس

قافلة جديدة للتحالف الدولي ضد "داعش" تدخل سوريا من كردستان العراق
العرب اليوم - قافلة جديدة للتحالف الدولي ضد "داعش" تدخل سوريا من كردستان العراق

GMT 17:48 2021 السبت ,13 آذار/ مارس

السيسي يهنئ الدبيبة ويؤكد استعداد مصر لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها
العرب اليوم - السيسي يهنئ الدبيبة ويؤكد استعداد مصر لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها

GMT 17:26 2021 السبت ,13 آذار/ مارس

الجيش اليمني يتقدم في تعز
العرب اليوم - الجيش اليمني يتقدم في تعز

GMT 17:24 2021 السبت ,13 آذار/ مارس

التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين
العرب اليوم - التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

افكار تنسيق البليزر الأوفر سايز لإطلالات عصرية بأسلوب النجمات 2021

باريس ـ العرب اليوم

تسيطر صيحة تنسيق البليزر الأوفر سايز على إطلالات النجمات ومدونات الموضة، اللواتي يعشقن إعتماد هذا الأسلوب العصري الذي رأيناه أيضاً على منصات عرض دور الأزياء، ورغم أن هذه القطعة ليست جديدة على الموضة لكن النجمات تبتكرن في كل مرة أفكاراً جديدة من أجل تنسيق البليزر الأوفر سايز بطريقة كاجول وعصرية.هايلي بيبر تعرف كيف تتألق بأجمل الصيحات، وأكثر ما تعشقه هو تنسيق البليزر الأوفر سايز مع إطلالاتها، وتسحرنا في كل مرة بمهارتها بإعتماد هذا اللوك، سواء نسّقت البليزر الأسود مع الكورسيه والبنطلون الدنيم، أو بالبدلة الكاملة الأوفر سايز باللون الأحمر والتي نسّقت معها الهودي الأبيض. أما جيجي حديد فتبرع بإطلالاتها الستريت ستايل والتي تجمع بين الأناقة وأجدد الصيحات، قومي بتنسيق البليزر الأوفر سايز مع السروال الجلد وأضيفي إلى اللوك التي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:22 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

موديلات فساتين سهرة باللون الأسود من عروض أزياء صيف 2021
العرب اليوم - موديلات فساتين سهرة باللون الأسود من عروض أزياء صيف 2021

GMT 03:59 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

"ملبورن" الأسترالية سياحة خاصة لعشاق ركوب الأمواج
العرب اليوم - "ملبورن" الأسترالية سياحة خاصة لعشاق ركوب الأمواج

GMT 10:25 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

أفكار سهلة وبسيطة للحصول على ديكورات غرف نوم بسيطة وجميلة
العرب اليوم - أفكار سهلة وبسيطة للحصول على ديكورات غرف نوم بسيطة وجميلة

GMT 07:40 2021 السبت ,13 آذار/ مارس

ماكرون يحضر مناورات عسكرية فضائية افتراضية
العرب اليوم - ماكرون يحضر مناورات عسكرية فضائية افتراضية

GMT 08:29 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

وجه حليمة بولند المنتفخ في أحدث ظهور لها يثير التساؤلات
العرب اليوم - وجه حليمة بولند المنتفخ في أحدث ظهور لها يثير التساؤلات

GMT 03:39 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

أبرز أفكار تنسيق اللون الأصفر من أشهر الماركات العالمية
العرب اليوم - أبرز أفكار تنسيق اللون الأصفر من أشهر الماركات العالمية

GMT 02:04 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة
العرب اليوم - حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة

GMT 03:43 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

احدث تصميمات غرف نوم فخمة ومبهرة تليق بالقصور
العرب اليوم - احدث تصميمات غرف نوم فخمة ومبهرة تليق بالقصور

GMT 07:33 2021 السبت ,13 آذار/ مارس

جيك ساليفان يؤكّد أن واشنطن تقيم اتصالات غير مباشرة مع إيران
العرب اليوم - جيك ساليفان يؤكّد أن واشنطن تقيم اتصالات غير مباشرة مع إيران

GMT 01:47 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

فجر السعيد تكشف تطورات أزمة "ماما أنيسة" الصحية
العرب اليوم - فجر السعيد تكشف تطورات أزمة "ماما أنيسة" الصحية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:55 2021 السبت ,06 آذار/ مارس

قانون "ثوري" جديد في ملاعب كرة القدم من تموز المقبل
العرب اليوم - قانون "ثوري" جديد في ملاعب كرة القدم من تموز المقبل

GMT 02:32 2021 الثلاثاء ,02 آذار/ مارس

حديقة "مملكة اللؤلؤ" وجهة سياحية متكاملة في الشارقة
العرب اليوم - حديقة "مملكة اللؤلؤ" وجهة سياحية متكاملة في الشارقة

GMT 08:26 2021 الإثنين ,01 آذار/ مارس

أجمل جزر سياحية في أميركا الشمالية لقضاء شهر العسل
العرب اليوم - أجمل جزر سياحية في أميركا الشمالية لقضاء شهر العسل

GMT 08:27 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

مدن سياحية لا تفوت زيارتها في الأندلس
العرب اليوم - مدن سياحية لا تفوت زيارتها في الأندلس

GMT 05:50 2021 الثلاثاء ,02 آذار/ مارس

مشروع قانون قد يجني 80 مليار دولار من أغنى 100 أميركي
العرب اليوم - مشروع قانون قد يجني 80 مليار دولار من أغنى 100 أميركي

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 13:45 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أفضل 10 ألعاب فيديو مُسليّة لعام 2018
العرب اليوم - تعرّف على أفضل 10 ألعاب فيديو مُسليّة لعام 2018

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 12:25 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

تصنيف أغنى الأندية الآسيوية و الإفريقية لكرة القدم
العرب اليوم - تصنيف أغنى الأندية الآسيوية و الإفريقية لكرة القدم

GMT 02:49 2021 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

تعرف على أجمل السيارات الصغيرة المناسبة للمرأة العصرية
العرب اليوم - تعرف على أجمل السيارات الصغيرة المناسبة للمرأة العصرية

GMT 13:42 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

تعرف على أشهر 9 سيارات ينبض بداخلها محرك "HEMI" الخارق
العرب اليوم - تعرف على أشهر 9 سيارات ينبض بداخلها محرك "HEMI" الخارق

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 08:12 2017 الخميس ,21 أيلول / سبتمبر

زيادة نمو الأعضاء التناسلية لذكور البط لحمايتهم من المنافسة
العرب اليوم - زيادة نمو الأعضاء التناسلية لذكور البط لحمايتهم من المنافسة

GMT 13:51 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

أبرز محركات السيارات التي تم تعديلها في 2021
العرب اليوم - أبرز محركات السيارات التي تم تعديلها في 2021

GMT 06:35 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

موعد عرض مسلسل "أنت أطرق بابي" على شاهد vip
العرب اليوم - موعد عرض مسلسل "أنت أطرق بابي" على شاهد vip

GMT 03:09 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح لتنظيف وتلميع إبريق الشاي بمكونات بسيطة للتخلص من الصدأ
العرب اليوم - نصائح لتنظيف وتلميع إبريق الشاي بمكونات بسيطة للتخلص من الصدأ

GMT 02:58 2017 الإثنين ,24 إبريل / نيسان

ميسي أكثر لاعب سجل في مرمى "ريال مدريد" على "برنابيو"
العرب اليوم - ميسي أكثر لاعب سجل في مرمى "ريال مدريد" على "برنابيو"

GMT 22:32 2016 الإثنين ,15 شباط / فبراير

العثور على "مفقود وادي الدواسر" في الصحراء
العرب اليوم - العثور على "مفقود وادي الدواسر" في الصحراء

GMT 09:39 2015 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

ملعب "الجوهرة المشعة" في أفضل حِلة هذا الموسم بالبذور الأوروبية
العرب اليوم - ملعب "الجوهرة المشعة" في أفضل حِلة هذا الموسم بالبذور الأوروبية

GMT 13:41 2014 الإثنين ,21 إبريل / نيسان

وضعية النوم تظهر مدى قوة ومتانة العلاقة الزوجية
العرب اليوم - وضعية النوم تظهر مدى قوة ومتانة العلاقة الزوجية

GMT 16:51 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

"مي الشقراء" تكشف تفاصيل رحلتها مع راغبي المتعة الحرام
العرب اليوم - "مي الشقراء" تكشف تفاصيل رحلتها مع راغبي المتعة الحرام

GMT 02:52 2019 الخميس ,15 آب / أغسطس

حسين المهدي يطلب يد الزين ابنة الفنانة البحرينية زينب العسكري
العرب اليوم - حسين المهدي يطلب يد الزين ابنة الفنانة البحرينية زينب العسكري

GMT 00:31 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

كيندال جينر تعتمدُ اللّون الأخضر ليلة رأس السّنة
العرب اليوم - كيندال جينر تعتمدُ اللّون الأخضر ليلة رأس السّنة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab