رصد إشارات على وجود أحياء تحت الأنقاض بعد شهر من انفجار مرفأ بيروت

قال أحد أفراد فرق الإنقاذ في موقع انفجار مرفأ بيروت ، اليوم الخميس، إن الفرق التي تمشط الحطام في منطقة سكنية رصدت مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض ووقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس وقال المسعف إيدي بيطار للصحفيين إن تلك الإشارات التي تشكل صوت تنفس ونبضا وإشارات على مجسات حرارة الأجسام تعني أن هناك إمكانا لوجود ناجين.