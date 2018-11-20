مقتل 9 مزارعين وخطف 12 فى هجوم لبوكو حرام فى نيجيريا

قتل عناصر من مجموعة بوكو حرام تسعة مزارعين وخطفوا 12 آخرين فى قرية شمال شرق نيجيريا، كما اعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.وقد وصل المهاجمون الاثنين الى حقل فى قرية مامنتى التى تبعد 5 كلم عن مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، حيث قتلوا تسعة مزارعين كانوا يعملون واصابوا ثلاثة بجروح.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال زعيم القرية محمد مامنتى "عثرنا على تسع جثث بعد الهجوم"، موضحا ان "المتمردين خطفوا 12 شخصا منهم ثلاث نساء، وجرحوا بالسواطير ثلاثة اشخاص" رفضوا الانصياع لهم.وقال عثمان كاكا، المزارع الذى تمكن من الافلات أن المتطرفين وصلوا فى الساعة 13،15 (12،15 ت غ)، وأضاف "فتحوا على الفور النار وواصلوا اطلاق الرصاص بينما كنا نلوذ بالفرار".