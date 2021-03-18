البيت الأبيض يعلن أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، إن "سفيرنا ساليفان يبقى في موسكو"، مضيفة أن السفير وفريقه يواصلان الاتصالات مع روسيا.