بوتين يقترح على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، إجراء محادثات ثنائية على الهواء مباشرة، مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.