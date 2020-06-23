وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية
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وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية

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العرب اليوم - وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية

جامعة الدول العربية
القاهرة - العرب اليوم

وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية

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المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية



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