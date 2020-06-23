اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا
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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا

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العرب اليوم - اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا

جامعة الدول العربية
القاهرة - العرب اليوم

انطلق، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية لبحث الأزمة الليبية.وجاء اجتماع الجامعة العربية، الذي يعقد عبر الإنترنت، تلبية لطلب مصر التي حذرت من تفاقم الأوضاع فى ليبيا وتهديد ذلك على أمنها القومي، كما تعقد جلسة خاصة حول موضوع سد النهضة الإثيوبي.وقبل أسبوعين رعت القاهرة مبادرة ليبية لحل النزاع سلميا تضمنت وقف إطلاق النار ووقف التدخل الأجنبي، إلا أن الجانب التركي رفض المبادرة واستمر في قتال "الجيش الليبي"، الذي قبل المبادرة التي أيدتها معظم دول العالم.

 

 

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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا



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