وزير الإعلام السوداني يؤكد أن هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها
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وزير الإعلام السوداني يؤكد أن هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها

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العرب اليوم - وزير الإعلام السوداني يؤكد أن هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها

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الخرطوم - العرب اليوم

أكد وزير الإعلام السوداني أن هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها.

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المصدر :

المصدر: RT

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وزير الإعلام السوداني يؤكد أن هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها وزير الإعلام السوداني يؤكد أن هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها



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