ارتفاع حصيلة هجوم كابول الانتحارى إلى 43 قتيلا و80 مصابا على الأقل

قال مصدر أمني أفغاني إن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع، اليوم الثلاثاء، واستهدف قاعة مناسبات كان يحتفل فيها مئات الأشخاص بذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة الأفغانية كابول، ارتفعت إلى 43 قتيلا على الأقل وأكثر من 80 مصابا.ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن المصدر أن 43 شخصا على الأقل قُتلوا، بينما أُصيب أكثر من 80 آخرين إثر الهجوم، الذي لم تتبنى أية جهة مسئوليتها عنه.

وذكر بيان للقصر الرئاسي - أوردته قناة طلوع الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن الرئيس غاني يدين بشدة هذا العمل الإجرامي وغير الإسلامي، مضيفا أن الهجوم الإرهابي على مراسم الاحتفال بمولد النبي هو عداء للمبادئ الإسلامية وأسلوب حياة الرسول.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قدمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تعازيها إلى أسر ضحايا الهجوم، معربة عن غضبها لوقوع هذا الانفجار في الوقت الذي يحتفل فيه الكثيرين في أفغانستان بمناسبة دينية ذات أهمية خاصة .

بدورها، أدانت السفارة الهندية في كابول - في تغريدة - بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وصفته "بالشنيع والجبان" الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأفغان الأبرياء، مضيفة بضرورة محاسبة منفذي الهجوم وداعميه من قبل المجتمع الدولي.