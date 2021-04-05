رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهم النيابة العامة بمحاولة الانقلاب على السلطة

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، النيابة العامة الإسرائيلية "باستخدام سلطتها على نحو غير مقبول"، وادعى أنها كانت تحاول الانقلاب على نظام الحكم.وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بعد ساعات من بدء مرحلة الإثبات في محاكمته بقضايا فساد.وقال نتنياهو إن "النيابة العامة الإسرائيلية في رحلة صيد" هو المستهدف فيها، مضيفا: "لم يكونوا بصدد التحقيق أو البحث عن جريمة، كانوا يبحثون عن شخص واحد... عني أنا".

وتابع: "بصفتي شخصا يدافع عن حكم القانون، جئت إلى المحكمة اليوم للاستماع إلى المدعية، ومن ناحية أخرى، في جلسة الاستماع، عندما قدم المحامون حجج دفاعهم لمصلحتي، لم تكن المدعية نفسها حاضرة حتى... هذا يثبت أن جلسة الاستماع في قضيتي كانت عرضا، لعبة مبنية على التلاعب".وفي رده على المدعية العامة التي اتهمته باستخدام قوته السلطوية بشكل غير مقبول، قال نتنياهو "هكذا يبدو الاستخدام غير اللائق للسلطة الحكومية من قبل النيابة العامة للإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين، هكذا نرى محاولة انقلاب سلطوي. ليس من قبيل الصدفة أن يقدم مكتب المدعي العام لائحة الاتهام قبل شهر واحد فقط من تاريخ الانتخابات".

وأضاف "مرة بعد مرة يتم الدوس على دولة بأكملها، إنهم يتحدثون بكلمات كبيرة عن الديموقراطية، لكنهم يحاولون الدوس عليها. ليست مجرد مخالفات، مخالفات غير موجودة بكتاب القوانين لأي دولة ديموقراطية وليست موجودة بكتب القانون الاسرائيلي.وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود، في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه من تهم كهذه.