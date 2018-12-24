عمر البشير يعد بإصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للسودانيين

وعد الرئيس السوداني، عمر البشير، بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين، وذلك عقب سلسلة احتجاجات طالت السودان خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن «البشير»، أكد -خلال لقائه بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني- استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة.

ودعا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى من وصفهم بـ«مروجي الشائعات»، وطالبهم بالحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، كما وعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي السوداني.

وأشاد الرئيس السوداني بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية، مثمناً جهود الجهاز في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب إسناد الجهاز التنفيذي في ضمان انسياب السلع والخدمات.

في السياق ذاته، أكد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله محمد، التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى واضطلاع الجهاز بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية مع الالتزام بالمعايير المهنية، مشيراً إلى احترام الجهاز لحق التعبير السلمي، محذراً بأن المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم خطاً أحمر.

وشهد السودان احتجاجات على غلاء المعيشة استمرت لليوم السادس على التوالي، فيما يتوقع أن تشهد البلاد إضرابا عاما الثلاثاء في إطار الحراك الذي ينظر إليه على أنه التحدي الشعبي الأكبر لسلطة الرئيس عمر البشير منذ صعوده إلى سدة الحكم قبل 29 عاما

المصدر : الشروق المصرية

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