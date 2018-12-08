الرئيسان السوداني والجيبوتي يصلان إلى إثيوبيا

وصل الرئيسان السوداني عمر البشير والجيبوتي إسماعيل عمر جيله اليوم السبت إلى مدينة جيما بولاية أوروميا الإثيوبية ; للمشاركة في "الاحتفال بيوم الشعوب والقوميات" في دورته الـ13.

وأستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد كان الرئيسين في مطار جيما , حيث من المقرر أن يقوم الرئيسان بزيارة المشروعات التنموية في المدينة, والمشاركة في احتفال "يوم الشعوب والقوميات الإثيوبية" في دورته الـ13, والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الإثيوبية.

يذكر أن إثيوبيا بدأت الاحتفال بيوم الشعوب والقوميات منذ عام 2005 وتم اختيار يوم 8 ديسمبر للاحتفال, والذي يصادف ذكرى التصديق على الدستور الفيدرالي عام 1994 الذي أقر بحقوق ومساواة القوميات الإثيوبية.