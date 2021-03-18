رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد أن لبنان بات أسيراً بيد حزب الله

حمل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، الخميس، الحكومة اللبنانية مسؤولية أي هجوم يشنه حزب الله على إسرائيل.

وقال كوخافي خلال زيارة إلى فرنسا، إن لبنان "بات أسيراً بيد حزب الله على الصعيد الأمني، بحيث فقد السيطرة على السياسة الأمنية"، مشيراً إلى أن حزب الله "يمتلك اليوم آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية المتواجدة في قلب الأحياء السكنية، وموجهة لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين".

وهدد رئيس الأركان، بأن الجيش الإسرائيلي "لن يتردد بمهاجمة هذه الأهداف يوم الحرب، في كل مكان توجد فيه الأسلحة، أو العدو أو أي من البنى التحتية المساعدة للعدو".