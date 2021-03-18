الحريري يؤكد أن هناك تغيير بعد الاجتماع اليوم بالرئيس عون

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، إنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على اللقاء مجددا يوم الاثنين القادم للوصول إلى تصور واضح عن الحكومة المقبلة.

وأضاف الحريري بعد الاجتماع اليوم بالرئيس عون إنه "يوجد تغيير الآن".

وأكد الحريري أنه بحث مع الرئيس سبل كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.