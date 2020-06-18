زورق حربي إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها داخل المياه اللبنانية.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالي 277 مترا.

وأشار إلى أنه تمت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.