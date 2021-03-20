أجّل مجلس النواب العراقي، السبت، التصويت على الموازنة المالية لسنة 2021، إلى السبت المقبل، وسط استمرار التجاذبات حول مشروع القانون بين الكتل السياسية داخل البرلمان.

يأتي التأجيل، بعد أن عادت المفاوضات حول حصة إقليم كردستان من الموازنة إلى بداياتها، بعد إضافة نص يلزم وزارة المالية بعدم صرف أي أموال للإقليم شهرياً، ما لم يسلّم شهرياً أيضاً قيمة 250 ألف برميل من النفط المصدر من إجمالي 460 ألف برميل، بعد استقطاع التكاليف، ما دفع وفد حكومة الإقليم إلى العودة مرة أخرى للبرلمان، وعقد اجتماعات مع هيئة رئاسة البرلمان، والكتل السياسية لكن من دون جدوى.