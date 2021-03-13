أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي تضم نحو 35 شاحنة محملة بتعزيزات عسكرية ولوجيستية دخلت سوريا من معبر الوليد على الحدود مع إقليم كردستان العراق.

وقال المرصد إن القافلة اتجهت إلى القواعد العسكرية التابعة للتحالف في ريف الحسكة، مشيراً إلى أنها الـ16 للتحالف الدولي والقوات الأميركية التي تدخل الأراضي السورية هذا العام، والثانية خلال مارس آذار الجاري.

وكان المرصد السوري أعلن في الرابع من الشهر الجاري، دخول تعزيزات جديدة لقوات التحالف الدولي إلى سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق.