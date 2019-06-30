تركيا تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا
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تركيا تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا

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العرب اليوم - تركيا تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا

عناصر من قوات الجيش الليبي
أنقرة - العرب اليوم

تركيا تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا

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تركيا تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا تركيا تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا



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تركيا تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا تركيا تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا



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