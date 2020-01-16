قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الخميس، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار معربا عن استعداده للمشاركه في مؤتمر دولي مرتقب الأحد في برلين.وكتب ماس، في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عقب محادثات أجراها في بنغازي أن "المشير حفتر أوضح أنه يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة. كما وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار".وكانت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، قد قالت السبت إن برلين ستستضيف محادثات

السلام الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار، ومن المرتقب أن تجري القمة في التاسع عشر من يناير الجاري.ويفترض أن تشارك في هذا المؤتمر عشر دول على الأقل هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.ويأتي الإعلان عن القمة بعد دخول وقف هش لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.والتقت المستشارة الألمانية، السبت الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حول هذه القضية.وبدوره، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا "ذا صدقية ودائما ويمكن التحقق منه"، وذلك من أجل خلق ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي، وفق ما أفاد الإليزيه الاثنين في بيان.ويأتي التطور بعدما كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلنا في 8 يناير، عن وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتبارا من يوم 12 يناير.