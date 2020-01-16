وزير الخارجية الألماني يصل إلى بنغازي للقاء حفتر

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الخميس، إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا للقاء القائد العام لـ"لجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، وتأتي زيارة الوزير الألماني في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لضمان نجاح مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار في ليبيا، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وكان ماس، أكد في وقت سابق أن رسالة المؤتمر المزمع عقده واضحة وهي أن لا حل عسكريا في ليبيا، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى استغلال هذه الفرصة لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رسميا عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد المقبل، ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، للولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، الإمارات، إيطاليا الكونغو، مصر، الجزائر وتركيا.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أنه سيشارك إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر برلين، كما أعلن قصر الإليزيه حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما لم يتأكد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى الساعة.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مشاركته رسميا بمؤتمر برلين، كذلك أكد قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر موافقته على حضور المؤتمر، واستضافت موسكو، الاثنين الماضي، محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها زعيما طرفي النزاع، إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المباحثات الليبية التي استضافتها موسكو خطوة للإسهام في مؤتمر برلين.