أردوغان: تركيا لن تتوانى عن تلقين "حفتر الانقلابي" درسا إذا واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا

- أردوغان: "حفتر الانقلابي فر هاربا" من موسكو بعد محادثات وقف إطلاق النار