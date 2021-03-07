التحالف يعترض صاروخين باليستيين باتجاه جازان

أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان.

وكان التحالف أعلن الاثنين، أنه بدأ عملية عسكرية بضربات جوية ضد جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.وقال التحالف إن "هذه العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أنه ستتم محاسبة قيادات الجماعة التي "تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".