التحالف يعترض صاروخين باليستيين باتجاه جازان
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التحالف يعترض صاروخين باليستيين باتجاه جازان

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العرب اليوم - التحالف يعترض صاروخين باليستيين باتجاه جازان

التحالف العربي
صنعاء - العرب اليوم

أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان.
وكان التحالف أعلن الاثنين، أنه بدأ عملية عسكرية بضربات جوية ضد جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.وقال التحالف إن "هذه العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أنه ستتم محاسبة قيادات الجماعة التي "تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

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التحالف يعترض صاروخين باليستيين باتجاه جازان التحالف يعترض صاروخين باليستيين باتجاه جازان



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