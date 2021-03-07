التحالف يعلن أن اعتداءات الحوثيين ضد المدنيين لن تقود لتسوية سياسية

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، أن الحوثيين حاولوا استهداف المدنيين، بـ 1 طائرة مسيرة مفخخة، مشيراً إلى أنه تم اعتراضها وتدميرها.وقال التحالف إن "الاعتداءات الحوثية بالتصعيد ضد المدنيين، لن تقود لفرض تسوية سياسية"، لافتاً إلى أن العملية العسكرية "مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد، وتدمير القدرات النوعية حتى تحقق أهدافها".