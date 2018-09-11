قراصنة أتراك يخترقون وكالة أنباء الشرق الأوسط وينشرون صور قيادات الإخوان

اخترقت مجموعة القراصنة "Akincilar" التركية، موقع وتطبيق وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونشرت صورة القيادي الإخواني محمد البلتاجي المحكوم عليه و74 إخوانيا آخرين بالإعدام في قضية فض رابعة.

وكتبت المجموعة رسالة ترفض أحكام الإعدام التي صدرت السبت الماضي، باللغتين العربية والتركية.

وAkincilar هي مجموعة قرصنة تركية سبق أن اخترقت مواقع أمريكية وإسرائيلية وصحف عالمية مثل شارلي إيبدو الفرنسية، انتقاما من حوادث ازدراء تعرضت لها تركيا أو الإسلام.

وAkincilarهو اسم مدينة في تركيا، تعني الفدائيين باللغة التركية. وتأسست مجموعة القرصنة في سبتمبر عام 2005.

من جانبه أكد علي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمصراوي، أن الموقع الخاص بالوكالة تعرض للاختراق من جانب أتراك، ولكننا حاليًا ندرس الموقف جيدًا وطرق التحرك للتصدي لهذا العدوان الإلكتروني.

وأضاف: "ندرس الموقف ونتحرك في كل الاتجاهات حاليًا، وقد نتخذ إجراءات قانونية، ولكن لم نحدد أي تفاصيل حتى الآن لأن الموقف مازال غامضًا