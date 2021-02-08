لافروف يؤكد للمنفي ودبيبة استعداد روسيا للعمل مع حكومة ليبيا الجديدة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة البلاد، عبد الحميد دبيبة، استعداد روسيا للعمل مع حكومة ليبيا الجديدة.