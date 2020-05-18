المغرب تعلن عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها سُجل في بؤر لوحدات صناعية وتجارية بالدار البيضاء ومراكش، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6952، فيما استقر عدد الوفيات في 192 بعد عدم تسجيل أي وفاة ليومين متتاليين.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3758 بعد تعافي 98 شخصا إخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 30%، متبوعة بمراكش ب 18 % ، وطنجة ب 14 %.