ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 718 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 718 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة -من سائقي الشاحنات- أردنيين، و4 حالات مخالطين لحالات إيجابية أُعلن عنها سابقاً، مبينة في الوقت نفسه شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 451 حالة.