الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 711 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات أردنيين، والحالة الثالثة لأردني قادم من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 8 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 442 حالة.