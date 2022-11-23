قال مراسل مساء يوم الأربعاء، إن الطيران الحربي التركي قصف منطقة البحيرة الخاتونية الحدودية بين سوريا والعراق وبلدة الهول التي تضم مخيما لعائلات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد المراسل بأن الغارات التركية استهدفت قوات حماية مخيم الهول، مشيرا إلى ورود أنباء عن فرار نساء من المخيم.

وأكد فرهاد شامي مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن الطيران الحربي التركي استهدف قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية مخيم الهول.

وأشار إلى القصف تسبب في فرار بعض عائلات "داعش" من المخيم، موضحا أن القوات تطاردهم في الوقت الحالي.