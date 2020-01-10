الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق، تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على "النظام الإيراني"، مبينا أنها تشمل 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى "شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء".وذكر منوتشن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر

أمرا "يسمح بفرض عقوبات على كل شخصية لديها عمل أو ملكية أو أنشطة تجارية أو أي إسهام آخر في عدد من قطاعات الاقتصاد الإيراني بينها البناء والصناعة والنسيج والتعدين".وأضاف منوتشن أن الإجراءات الجديدة "تشمل عقوبات خاصة تستهدف 17 أكبر منتج إيراني للحديد والصلب و3 شركات متمركزة في جزر سيشال وسفينة مرتبطة بنقل المنتجات".من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكية إن العقوبات الجديدة من قبل الولايات المتحدة تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".وفي تطرقه إلى التصعيد الأمريكي الإيراني في العراق عقب اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، يوم 3 يناير، قال بومبيو: "توفرت لدينا معلومات دقيقة حول وجود تهديد مباشر خاصة ضد السفارات الأمريكية. هذا الأمر كان من شأنه أن يحدث. حياة أمريكيين كانت تحقيق خطر".كما شدد بومبيو، تعليقا على الضربات الصاروخية الإيرانية التي جاءت ردا على قتل سليماني، على أن إيران كانت تسعى من خلال هذه العملية إلى قتل مواطنين أمريكيين.