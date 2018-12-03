التحالف الدولي يؤكد مقتل متطرفي داعشي متورط في مقتل جندي أميركي سابق

أعلنت الولايات المتحدة أن ضربة جوية شنها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المتطرف في سورية، اليوم الاثنين، تسببت في مقتل إرهابي بارز بالتنظيم "يدعى أبو العمرين"، المتهم بالضلوع في عمليات اغتيال لرهائن أجانب.

وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن أبو العمرين متهم بالتورط في قطع رأس حارس الجيش الأميركي السابق بيتر إدوارد كاسيج في نوفمبر عام 2014; والذي كان يقوم بعمل إنساني تطوعي عند أسره في عام 2013.

من جانبه قال المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان، في تصريح له بعد شن الضربات الجوية أمس الأحد، إن أبو العمرين قتل وإن مزيدا من المعلومات سوف يتم توافرها في هذا الشأن بعد إجراء عملية تقييم شامل للحادث.

وأضاف ريان أن أبو العمرين أعطى مؤشرات تفيد بتمثيله "خطرا وشيكا" لقوات التحالف، وأنه متورط في قتل بيتر كاسيج، كما أوضح أن الإرهابي متورط في عمليات اغتيال عدة سجناء آخرين.

وأوضحت التلجراف، أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها التحالف الدولي، الذي يحارب المسلحين التابعين لداعش في سوريا والعراق منذ عام 2014، بإعلان مقتل قيادي إرهابي متورط في قتل كاسيج.