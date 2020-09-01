المتحدث باسم العدالة والتنميةيصرح اليونان باتت دولة قرصنة بشرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها
آخر تحديث GMT18:31:42
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

المتحدث باسم "العدالة والتنمية"يصرح اليونان باتت دولة قرصنة بشرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها

العرب اليوم -

العرب اليوم - المتحدث باسم "العدالة والتنمية"يصرح اليونان باتت دولة قرصنة بشرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها

المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشيليك
أنقرة - العرب اليوم

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشيليك، اليوم الثلاثاء، إن اليونان باتت دولة قرصنة في شرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها.

وأضاف تشيليك أنه "إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضع لنا خطوطا حمراء في مياهنا وفي وطننا، نحن أيضا نضع له نفس الخطوط الحمراء في شرق المتوسط.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المتحدث باسم العدالة والتنميةيصرح اليونان باتت دولة قرصنة بشرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها المتحدث باسم العدالة والتنميةيصرح اليونان باتت دولة قرصنة بشرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها



أخبار ذات صلة

GMT 17:52 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يندد بمثيري الشغب والفوضويين في بورتلاند وويسكنسن
العرب اليوم - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يندد بمثيري الشغب والفوضويين في بورتلاند وويسكنسن

GMT 17:22 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

كوشنر يصرح دولة عربية أخرى بصدد التطبيع مع إسرائيل خلال أشهر
العرب اليوم - كوشنر يصرح دولة عربية أخرى بصدد التطبيع مع إسرائيل خلال أشهر

GMT 15:35 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

روسيا تعلن انتهاء كورونا في نوفمبر المقبل
العرب اليوم - روسيا تعلن انتهاء كورونا في نوفمبر المقبل

GMT 15:31 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

شرطة مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز لتفريق المحتجين عند مدخل البرلمان اللبناني
العرب اليوم - شرطة مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز لتفريق المحتجين عند مدخل البرلمان اللبناني

GMT 15:29 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

وصول تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب إلى محيط البرلمان اللبناني
العرب اليوم - وصول تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب إلى محيط البرلمان اللبناني

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت سروالًا تميَّز بقصَّته الواسعة ونقشة المقلِّم

إطلالة مُتألِّقة لـ"ميغان ماركل" باللون الأبيض في أحدث ظهورٍ لها

لندن ـ العرب اليوم

خطفت ميغان ماركل الأنظار في أحدث إطلالة لها بأسلوب جديد ومتميّز وأنيق كعادتها، وذلك خلال إجرائها حوارا مع غلوريا ستاينم لصالح برنامج Makers حول حقوق المرأة وتمثيلها وأهمية التصويت. وبدت ميغان ساحرة باللون الأبيض، وتألقت بسروال من مجموعة Anine Bing، ويبلغ ثمنه 250$ تميّز بقصته الواسعة ونقشة المقلّم عمودياً باللون الأسود، وأكملت اللوك بتي شيرت أبيض. السروال المقلّم هو قطعة أساسية يجب أن تضميها إلى مجموعتك وتتألقي بها على طريقة دوقة ساسكس أو تنسقيها بشكل مختلف، لكن كوني أكيدة أنها ستضيف لمسة من الأناقة الى الإطلالة سواء كان لوك للذهاب الى العمل أو لقضاء العطلة. وسبق أن رأينا عدداً من المشاهير من محبي علامة Anine Bing وأبرزهن جيجي حديد وروزي هانتغتون وايتلي. وبالعودة إلى إطلالة ميغان، فقد زيّنت اللوك بقبعة من القش، كانت قد أطلت بها سابقاً، ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:59 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

4 ألوان هامة في صيف 2020 للحصول على إطلالة رائعة
العرب اليوم - 4 ألوان هامة في صيف 2020 للحصول على إطلالة رائعة

GMT 15:56 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

مطار القاهرة يكشف عن البدء في تطبيق "الشرط الجديد" لدخول مصر
العرب اليوم - مطار القاهرة يكشف عن البدء في تطبيق "الشرط الجديد" لدخول مصر

GMT 05:18 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

مذيعة تركية تفقد وعيها على الهواء مباشرة وتسقط على الأرض
العرب اليوم - مذيعة تركية تفقد وعيها على الهواء مباشرة وتسقط على الأرض

GMT 00:43 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

أردوغان يؤكّد أن تركيا تتطلع لتلقي أخبار سارة عن أعمال التنقيب شرقي المتوسط
العرب اليوم - أردوغان يؤكّد أن تركيا تتطلع لتلقي أخبار سارة عن أعمال التنقيب شرقي المتوسط

GMT 13:36 2020 الإثنين ,31 آب / أغسطس

ماري نعيم تُعلن عن مفاجآت للجمهور في برنامج "الطبيب"
العرب اليوم - ماري نعيم تُعلن عن مفاجآت للجمهور في برنامج "الطبيب"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 08:37 2020 الأربعاء ,26 آب / أغسطس

شيفروليه تنوي إطلاق نسخ معدلة رباعية الدفع من سيّارات "TrailBlazer"
العرب اليوم - شيفروليه تنوي إطلاق نسخ معدلة رباعية الدفع من سيّارات "TrailBlazer"

GMT 17:08 2014 الأحد ,28 كانون الأول / ديسمبر

جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر
العرب اليوم - جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر

GMT 01:59 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

إندونيسيا تكشف موعد "تجاربها البشرية" للقاح كورونا
العرب اليوم - إندونيسيا تكشف موعد "تجاربها البشرية" للقاح كورونا

GMT 02:01 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

تويتر يتدخل بعد ما جرى لبايدن وأوباما وكيم كاردشيان
العرب اليوم - تويتر يتدخل بعد ما جرى لبايدن وأوباما وكيم كاردشيان

GMT 07:59 2020 الخميس ,27 آب / أغسطس

مهرجان "هابينينو" لإعادة اكتشاف المناطق النائية في إيطاليا
العرب اليوم - مهرجان "هابينينو" لإعادة اكتشاف المناطق النائية في إيطاليا

GMT 01:47 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

مؤسس "أمازون" أول إنسان في العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار
العرب اليوم - مؤسس "أمازون" أول إنسان في العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار

GMT 03:44 2020 الأحد ,30 آب / أغسطس

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام
العرب اليوم - حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

GMT 21:52 2020 الأربعاء ,26 آب / أغسطس

مروان محسن يحرز هدفا رائعًا للأهلي المصري أمام الجونة
العرب اليوم - مروان محسن يحرز هدفا رائعًا للأهلي المصري أمام الجونة

GMT 14:40 2020 الجمعة ,21 آب / أغسطس

إليك قائمة بأجمل الوجهات السياحية في السعودية تعرّف عليها
العرب اليوم - إليك قائمة بأجمل الوجهات السياحية في السعودية تعرّف عليها

GMT 03:37 2020 السبت ,22 آب / أغسطس

ديفيد مالباس يُحذر من فقر "مدقع" يُهدد 100 مليون شخص
العرب اليوم - ديفيد مالباس يُحذر من فقر "مدقع" يُهدد 100 مليون شخص

GMT 03:48 2020 الخميس ,27 آب / أغسطس

6 أخطاء تُقلل العمر الافتراضي لسيارتك تجنب الوقوع فيها
العرب اليوم - 6 أخطاء تُقلل العمر الافتراضي لسيارتك تجنب الوقوع فيها

GMT 05:50 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

فحصان جديدان يكشفان كورونا في 90 دقيقة
العرب اليوم - فحصان جديدان يكشفان كورونا في 90 دقيقة

GMT 13:01 2020 الخميس ,27 آب / أغسطس

"جاغوار" تجتذب فئة كبيرة مِن الشباب بسيارةٍ أنيقة وصديقة للبيئة
العرب اليوم - "جاغوار" تجتذب فئة كبيرة مِن الشباب بسيارةٍ أنيقة وصديقة للبيئة

GMT 15:43 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

العناية الإلهية تُقدم لمصر الحل الأمثل لأزمة سد النهضة بعيدًا عن إثويبيا
العرب اليوم - العناية الإلهية تُقدم لمصر الحل الأمثل لأزمة سد النهضة بعيدًا عن إثويبيا

GMT 04:50 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

ريا أبي راشد وابنتها ضحك ولعب وحب في فيديو طريف
العرب اليوم - ريا أبي راشد وابنتها ضحك ولعب وحب في فيديو طريف

GMT 04:49 2020 الأربعاء ,26 آب / أغسطس

الدنماركيون يقتربون من ابتكار محركات هيدروجينية زهيدة الثمن
العرب اليوم - الدنماركيون يقتربون من ابتكار محركات هيدروجينية زهيدة الثمن

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 09:51 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

"سامسونغ" تعلن رسميًا عن سيارتها SM6 الجديدة وتشعل المنافسة في الأسواق
العرب اليوم - "سامسونغ" تعلن رسميًا عن سيارتها SM6 الجديدة وتشعل المنافسة في الأسواق

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 11:03 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

أسعار ومواصفات سيارة بولو 2018 الجديدة
العرب اليوم - أسعار ومواصفات سيارة بولو 2018 الجديدة

GMT 14:21 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر
العرب اليوم - تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab