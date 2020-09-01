قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشيليك، اليوم الثلاثاء، إن اليونان باتت دولة قرصنة في شرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها.

وأضاف تشيليك أنه "إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضع لنا خطوطا حمراء في مياهنا وفي وطننا، نحن أيضا نضع له نفس الخطوط الحمراء في شرق المتوسط.