السعودية وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.