ممثلة الأمم المتحدة في العراق تعرب عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا خلال الاحتجاجات وتطالب باحترام حرية التعبير
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ممثلة الأمم المتحدة في العراق تعرب عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا خلال الاحتجاجات وتطالب باحترام حرية التعبير

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العرب اليوم - ممثلة الأمم المتحدة في العراق تعرب عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا خلال الاحتجاجات وتطالب باحترام حرية التعبير

ممثلة الأمم المتحدة في العراق
بغداد - العرب اليوم

ممثلة الأمم المتحدة في العراق تعرب عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا خلال الاحتجاجات وتطالب باحترام حرية التعبير

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ممثلة الأمم المتحدة في العراق تعرب عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا خلال الاحتجاجات وتطالب باحترام حرية التعبير ممثلة الأمم المتحدة في العراق تعرب عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا خلال الاحتجاجات وتطالب باحترام حرية التعبير



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سيلينا غوميز تتألق بحفل أميريكان ميوزيك أورد

واشنطن - رولا عبسى

لم تُخيّب المُغنّية والممثّلة العالمية سيلينا غوميز 27 عامًا، آمال جُمهورها الذي كان ينتظرُ عودتها إلى المسرح بفارغ الصّبر، حيث شاركت النّجمة في حفل توزيع جوائز American Music Awards بنسخته الـ 47، والذي أقيم على مسرح مايكروسوفت الشّهير في مدينة لوس أنجلوس. ولم تكن مُشاركة غوميز في الحفل من أجل الجلوس في مقاعد الحاضرين، بل كان لأجل تقديم العروض الغنائيّة الباهرة على خشبة المسرح، وبهذا تكون قد كسرت انقطاعها عن المسارح، والذي دام مُدّة عامين كاملين. كان حضور غوميز في سهرة الأمس بارزًا، كيف لا وقد اختارت لونًا ساطعًا لإطلالتها التي تبخترت بها على السّجّادة الحمراء، حيث وصلت الحدث مُرتدية فُستانًا لونه أخضر ليموني بتوقيع علامة فيرساتشي، صُنع من قماشٍ حريريّ، وتميّز ببساطته، فطوله وصل أعلى الفخذ، وجاء بستايل الأوف شولدر، كسرت روتينه بت...المزيد

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