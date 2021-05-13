وسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح خطيرة بعد مهاجمته في يافا . كما الرئيس الأمريكي جو بايدن أجري محادثة قصيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونتوقع أن يكون لدينا مزيد المناقشات بشأن خفض التصعيد.

يتبع