موريتانيا تسجل حالتي وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت موريتانيا اليوم تسجيل حالتي وفاة و47 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 530 حالة، منها 27 حالة شفاء و23 حالة وفاة.